В Казани во время пожара погиб пенсионер, пострадала женщина
Пожар в частном доме на улице Зеленой в поселке Чебакса столицы Татарстана произошел в воскресенье, 19 апреля в 12.40. К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были полностью объяты огнем. Общая площадь возгорания составила 115 квадратных метров.
Прибывшим сотрудникам МЧС Татарстана соседи рассказали, что внутри горящего дома может находиться его хозяин, 71-летний пенсионер.
Останки пенсионера обнаружили во время тушения огня, к медикам обратилась и 62-летняя пенсионерка. Но от госпитализации она отказалась.
- Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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