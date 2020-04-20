2020-04-20T09:11:37+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара погиб пенсионер, пострадала женщина

Возгорание произошло в поселке Чебакса
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Зеленой в поселке Чебакса столицы Татарстана произошел в воскресенье, 19 апреля в 12.40. К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были полностью объяты огнем. Общая площадь возгорания составила 115 квадратных метров.

Прибывшим сотрудникам МЧС Татарстана соседи рассказали, что внутри горящего дома может находиться его хозяин, 71-летний пенсионер.

Останки пенсионера обнаружили во время тушения огня, к медикам обратилась и 62-летняя пенсионерка. Но от госпитализации она отказалась.

- Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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