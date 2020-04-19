Депутаты призвали правительство России раздать людям по 25 тысяч рублей

19 Апр 2020 2020-04-19T21:21:19+03:00

По мнению депутатов именно сейчас - во время пандемии коронавируса - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Порядка ста членов Ассоциации независимых депутатов направили Президенту России Владимиру Путину и правительству страны обращение, в котором призвали раздать людям по 25 тысяч рублей - деньги, которые откладывались на “черный день”.

По их мнению, именно сейчас - в условиях полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса - россияне нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Ведь многие из них потеряли работу или часть зарплаты, а впереди не исключается кризис. На каждого ребенка депутаты призывают выделить по 15 тысяч рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на вопрос корреспондента kp.ru отметила, что денег гражданам - прерогатива тех стран, где исчерпаны возможности для стандартных мер поддержки экономики.

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям. Но это все находится в компетенции правительства и бюджетных решений, - заметила Набиуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU