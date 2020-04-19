В Чувашии на пригородных автобусах можно будет ездить только с пропусками
В Чувашии до сих пор действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. С 21 апреля жители республики не смогут пользоваться пригородными автобусами без специальных пропусков. Соответствующий указ подписал врио главы региона Олег Николаев.
- С 21 апреля до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении при наличии пропуска, полученного на сайте propusk.cap.ru, - говорится в документе.
Пропуска нужно будет предъявлять в бумажном варианте. Сейчас Минцифра Чувашии разрабатывает порядок их получения.
ИСТОЧНИК KP.RU