В Чувашии на пригородных автобусах можно будет ездить только с пропусками

19 Апр 2020 2020-04-19T18:02:43+03:00

Пропуска нужно будет предъявлять в бумажном варианте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Чувашии до сих пор действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. С 21 апреля жители республики не смогут пользоваться пригородными автобусами без специальных пропусков. Соответствующий указ подписал врио главы региона Олег Николаев.

- С 21 апреля до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении при наличии пропуска, полученного на сайте propusk.cap.ru, - говорится в документе.

Пропуска нужно будет предъявлять в бумажном варианте. Сейчас Минцифра Чувашии разрабатывает порядок их получения.

ИСТОЧНИК KP.RU