Министр промышленности и энергетики Чувашии ушел с поста по собственному желанию
Александр Доманин освобожден от должности министра промышленности и энергетики Чувашии. Соответствующий указ в субботу, 18 апреля подписал врио главы республики Олег Николаев. В документе отмечено, что Доманин покидает пост по собственному желанию.
Исполнять обязанности руководителя ведомства теперь будет бывший заместитель Доманина - Сергей Лекарев.
Отметим, что министерство промышленности и энергетики в Чувашии начало работу в начале февраля текущего года. Александр Доманин стал его вторым главой. Первый - Игорь Воропаев - проработал в ведомстве всего неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU