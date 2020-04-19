Министр промышленности и энергетики Чувашии ушел с поста по собственному желанию

19 Апр 2020 2020-04-19T20:21:38+03:00

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Александр Доманин освобожден от должности министра промышленности и энергетики Чувашии. Соответствующий указ в субботу, 18 апреля подписал врио главы республики Олег Николаев. В документе отмечено, что Доманин покидает пост по собственному желанию.

Исполнять обязанности руководителя ведомства теперь будет бывший заместитель Доманина - Сергей Лекарев.

Отметим, что министерство промышленности и энергетики в Чувашии начало работу в начале февраля текущего года. Александр Доманин стал его вторым главой. Первый - Игорь Воропаев - проработал в ведомстве всего неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU