2020-04-19T19:37:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Как на карантине наживаются нелегальные шиномотажники

Официальным дилерам и автомастерским вплоть до 30 апреля запрещено работать
Алина ГАБДУЛИНА
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В ряде регионов страны уже смягчили противовирусные меры, но не везде.В ряде регионов страны уже смягчили противовирусные меры, но не везде.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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“Нерабочая неделя” в России быстро превратилась в “нерабочий месяц”. Вплоть до 30 апреля в стране закрыты многие общественные места, в том числе автомастерские. Однако ломаться транспорт из-за этого не перестал. И люди стали обращаться в нелегальные шиномонтажки.

- Очень странная ситуация сложилась. Официальным дилерам работать нельзя, зато в гаражах шиномонтажа народ активно меняет резину в сезон, - отмечает в разговоре с kp.ru президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев.

Ряд регионов страны смягчили противовирусные меры и все-таки разрешили работать дилерским центрам и автомастерским. Но остаются еще города, где людям приходится обращаться к нелегалам.

- Недавно подъезжал к шиномонтажу, на дверях написано «Закрыто». А прямо за ним стоят три автомобиля, на них меняют колеса. Даже если официальные двери на замке, по знакомству все наладят. Это напоминает времена СССР с «черным входом» у магазинов и со знакомством с завскладом. Кому надо, найдут где починиться, - уверен президент Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Стоит, правда, такой ремонт немалых денег. Но выбирать многим автовладельцам просто не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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