2020-04-19T13:09:05+03:00
Общество

Продюсер сериала "Зулейха открывает глаза" объяснил, почему в картине в Сибирь отправили деятелей ислама

Илья Папернов не видит в произошедшем ничего оскорбительного
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее мусульман возмутила постельная цена, которая по сюжету происходит в мечети.Ранее мусульман возмутила постельная цена, которая по сюжету происходит в мечети.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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13 апреля состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной. Серия за серией вызывает резонанс среду мусульман. Сначала их возмутила постельная сцена в мечети, а сейчас - имена деятелей ислама прошлого и настоящего, которых по сюжету отправляют в Сибирь.

Среди таких имен - имена верховного муфтия России Талгата Таджуддина и муфтия Духовного управления мусульман Москвы Альбира Крганова.

Исполнительный продюсер сериала Илья Папернов объяснил kp.ru, как такое могло произойти.

- Как же так вышло с фамилиями?

- В этом поезде (в котором в сериале людей конвоируют в Сибирь. - Авт.) порядка 800 человек. Мы составили список из 800 фамилий: он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах картины. Среди них, помимо действующих персонажей, были и другие имена. Очень может быть, что даже больше чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми. Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это список мучеников, список жертв. Список людей, которые пострадали в том числе за веру - очень много имамов попадали в список раскулаченных. Люди пострадали за свое трудолюбие, потому что были зажиточными с точки зрения советской власти. Или даже за то, что просто родились в этой деревне в то время, потому что нужно было выполнить план по коллективизации. Мы снимали по всей России. И куда бы мы не приезжали, нам помогали местные люди — они начинали рассказывать истории своих семей, которые пострадали от раскулачивания. Это тема, которая не забыта, она острая. У многих из нас дедушки или прадедушки были свидетелями, участниками, жертвами этого процесса. Так случается, что имена и фамилии совпадают. Там ведь есть и русские имена и фамилии.

- Так это ошибка, случайность?

- Понимаете, никогда не стоит задача, когда составляешь списки вымышленных персонажей, чтобы они не совпали ни с одним реальным человеком. Понятно, что есть исторические фигуры - Иван Грозный, Владимир Ленин… И будет странно, если они окажутся в списке.

- Но муфтии Талгат Таджуддин и Равиль Гайнутдин, например, вполне исторические фигуры и медийные лица.

- Еще раз: это список не уничижительный. Второе: у нас на съемках присутствовало много людей татарской национальности. Они подмечали какие-то обстоятельства, высказывали соображения — мы советовались, принимали решение. Если их это не кольнуло… Возможно, эти сочетания имени и фамилии уникальны, а возможно, они распространены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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