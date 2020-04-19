Продюсер сериала "Зулейха открывает глаза" объяснил, почему в картине в Сибирь отправили деятелей ислама
13 апреля состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной. Серия за серией вызывает резонанс среду мусульман. Сначала их возмутила постельная сцена в мечети, а сейчас - имена деятелей ислама прошлого и настоящего, которых по сюжету отправляют в Сибирь.
Среди таких имен - имена верховного муфтия России Талгата Таджуддина и муфтия Духовного управления мусульман Москвы Альбира Крганова.
Исполнительный продюсер сериала Илья Папернов объяснил kp.ru, как такое могло произойти.
- Как же так вышло с фамилиями?
- В этом поезде (в котором в сериале людей конвоируют в Сибирь. - Авт.) порядка 800 человек. Мы составили список из 800 фамилий: он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах картины. Среди них, помимо действующих персонажей, были и другие имена. Очень может быть, что даже больше чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми. Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это список мучеников, список жертв. Список людей, которые пострадали в том числе за веру - очень много имамов попадали в список раскулаченных. Люди пострадали за свое трудолюбие, потому что были зажиточными с точки зрения советской власти. Или даже за то, что просто родились в этой деревне в то время, потому что нужно было выполнить план по коллективизации. Мы снимали по всей России. И куда бы мы не приезжали, нам помогали местные люди — они начинали рассказывать истории своих семей, которые пострадали от раскулачивания. Это тема, которая не забыта, она острая. У многих из нас дедушки или прадедушки были свидетелями, участниками, жертвами этого процесса. Так случается, что имена и фамилии совпадают. Там ведь есть и русские имена и фамилии.
- Так это ошибка, случайность?
- Понимаете, никогда не стоит задача, когда составляешь списки вымышленных персонажей, чтобы они не совпали ни с одним реальным человеком. Понятно, что есть исторические фигуры - Иван Грозный, Владимир Ленин… И будет странно, если они окажутся в списке.
- Но муфтии Талгат Таджуддин и Равиль Гайнутдин, например, вполне исторические фигуры и медийные лица.
- Еще раз: это список не уничижительный. Второе: у нас на съемках присутствовало много людей татарской национальности. Они подмечали какие-то обстоятельства, высказывали соображения — мы советовались, принимали решение. Если их это не кольнуло… Возможно, эти сочетания имени и фамилии уникальны, а возможно, они распространены.
ИСТОЧНИК KP.RU