Как поддержать пожилых людей, которые остались одни во время самоизоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T17:02:37+03:00

Находясь в группе риска, они не могут даже прогуляться до магазина или почты

Изменить размер текста: A A

Почти месяц жители России находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Особенно тяжело это время дается людям пожилого возраста, которые, находясь в группе риска, не могут самостоятельно отправиться за продуктами или на почту. Оставишь дома в одиночестве, они нуждаются в психологической поддержке.

Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала kp.ru как помощь пожилому человеку в этой ситуации и где ему самому найти ресурсы для того, чтобы переждать пандемию.

Четыре совета для детей, чьи родители самоизолированы одни:

1. Поддерживайте регулярные отношения со своими родителями. Если есть такая возможность, то оговорите регулярность и время звонков таким образом, чтобы общение встроилось в привычный ритм жизни пожилого человека, учитывая перерывы на сон, прием таблеток, просмотр любимой передачи и все те важные дела, которые есть у людей старшего поколения.

2. Дайте почувствовать вашим родителям, что они – ценны для вас, что вы им благодарны. Найдите те слова, те приятные воспоминания, которые позволят вам окружить другого таким «теплым покрывалом» благодарности и тепла, ведь обнимать можно не только руками, обнимать можно словом.

3. Вспоминайте так невзначай, в ходе разговора, вместе с вашими родителями те смешные истории, которые, наверняка у вас были за долгую жизнь, и те истории, которые помогали вам преодолевать сложности. Как мы строили дачу, ездили на юг, покупали водку по талонам, стояли в очереди, чтобы рубли на доллары поменять. Такие вновь прожитые совместные воспоминания создают эффект присутствия и дают огромную поддержку и тем, кто старше, и более молодым.

4. Поинтересуйтесь, а всего ли достаточно у ваших родителей из еды, из лекарств. Быть может, им нужно что-то особенное?

Кстати, во время изоляции, когда день зачастую похож на день, многих тянет на непривычную еду. А привычная вызывает апатию. Главный геронтолог страны в своей памятке для читателей «Комсомолки» отметила даже, что на карантине можно допустить даже небольшое количество «вредной» еды, на которую в другое время в семье табу: аппетит может подстегнуть кусочек копченой колбаски, ломтик селедочки, соленый огурчик. Апатия и отсутствие аппетита для очень пожилых людей действительно опасны.

Четыре совета для одиноких пожилых людей:

1. Если вы скучаете по своим родным или просто подкатила тоска - устройте себе ретроспективу воспоминаний! Какие-то дни посвятите тому, что было в детстве, потом тому, что было в юности, в отрочестве, в молодости. И так далее. Может быть, составить себе карту воспоминаний по каким-то ярким событиям в жизни. Да, и сложные воспоминания и переживания нам тоже нужны, не надо их списывать со счетов, но к «просмотру» таких воспоминаний надо подготовиться, запастись для себя чем-то поддерживающим и любимым, заварить любимый чай, взять в руки подарок внучки... В этих воспоминаниях вы немного оглядываетесь назад, чтобы взять с собой яркие приятные эмоции, драгоценный жизненный опыт и с ним идти дальше!

2. Творите. Очень часто люди в возрасте начинают писать стихи, рисовать, лепить. А может быть, захочется потанцевать? Танцы могут стать хорошей альтернативой нудной зарядке! Кстати, это очень эффективно, ведь в движение включается все тело. Быть может, захочется потанцевать и днем. А возможно, будет и вечерний танец, медленный и спокойный.

3. Составьте свою родословную. Причем можно указать на нем не только имена, фамилии, даты рождения и смерти, но и составить для молодых поколений короткие рассказы о том, какие были отношения между предками, чем они жили и интересовались. Для этого можно и семейные связи укрепить, обзвонить дальних и ближних родственников, порасспрашивать, что о предках помнят они.

4. Если зрение позволяет, то всегда есть отличная возможность поддержать семейный контакт, читая своим внукам сказки на ночь. Чем телефон для этого плох? Тут и видеосвязь попробовать можно. Это позволит чуть разгрузить вечера ваших детей, которым и на карантине забот хватает, и не оставит без доброй истории на ночь самое младшее поколение в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU