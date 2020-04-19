2020-04-19T11:46:49+03:00
Коронавирус Covid-19

“Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены” : священник объяснил, почему богослужения в храмах не прекращаются даже во время пандемии

При этом массовые мероприятия в храмах запрещены
Алина ГАБДУЛИНА
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К пасхальным богослужениям священнослужители готовы.К пасхальным богослужениям священнослужители готовы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несмотря на то, что из-за коронавируса массовые мероприятия в храмах запрещены, богослужения в них продолжаются. Как выяснилось прекратить их невозможно.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся, - объяснил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции, трансляцию которой вёл сайт kp.ru.

Поэтому священнослужители будут продолжать выполнять свои обязанности даже в условиях пандемии. К пасхальным богослужениям они готовы.

- Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно. К пасхальным богослужениям мы готовы. Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни, - заявил отец Макарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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“Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены” : священник объяснил, почему богослужения в храмах не прекращаются даже во время пандемии
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