“Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены” : священник объяснил, почему богослужения в храмах не прекращаются даже во время пандемии

19 Апр 2020 2020-04-19T11:46:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что из-за коронавируса массовые мероприятия в храмах запрещены, богослужения в них продолжаются. Как выяснилось прекратить их невозможно.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся, - объяснил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции, трансляцию которой вёл сайт kp.ru.

Поэтому священнослужители будут продолжать выполнять свои обязанности даже в условиях пандемии. К пасхальным богослужениям они готовы.

- Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно. К пасхальным богослужениям мы готовы. Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни, - заявил отец Макарий.

ИСТОЧНИК KP.RU