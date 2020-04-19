2020-04-19T16:29:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии из обсерватора выписали 35 человек, который контактировали с зараженными коронавирусом

Зараженных среди них не оказалось
Алина ГАБДУЛИНА
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У выписанных трижды взяли анализы на COVID-19, результаты которых были отрицательными.У выписанных трижды взяли анализы на COVID-19, результаты которых были отрицательными.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу, 18 апреля, из обсерватора на базе санатория “Лесная сказка” в Моргаушском районе Чувашии выписали последних пациентов. 32 человека, которые контактировали с зараженными коронавирусом, отправились по домам.

- В числе выписанных были и контактные первого уровня. Всех их обследовали, трижды взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Все анализы – отрицательные. Всех выписали после 14 дней обязательного карантина, - сообщают в Минздраве региона.

Напомним, 16 апреля из “Лесной сказки” были выписаны первые 27 пациентов.

На данный момент в Чувашии выявлено 165 случаев коронавируса. Среди последних зараженных трое детей от года до четырех лет. Вылечились пока лишь шесть инфицированных одна - 79-летняя женщина - скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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