2020-04-19T14:21:03+03:00
Общество

В Татарстане нашли Алию Чернову и двух ее сыновей, которые пропали в начале апреля

Они живы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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5 апреля 35-летняя Алия Чернова вышла из дома в Лениногорске вместе со своими сыновьями - 12-летним Михаилом и 14-летним Олегом. С тех пор об их местонахождении не было ничего известно. Родные обратились за помощью к полиции и поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт".

Спустя две недели - в субботу, 18 апреля - Алия и ее дети были найдены живыми. Об этом сообщили волонтеры. Где именно пропавшие находились все это время, и почему они не возвращались домой, не уточняется.

Отметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву, 56-летнего Владимира Якимова, 65-летнюю Ольгу Моисееву, 66-летнего Александра Колесникова, 73-летнего Владимира Реддера, и 35-летнего Уланбека Малакаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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