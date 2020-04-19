В Казани мужчина и женщина отравились угарным газом
ЧП произошло в доме №9А на улице Интернациональной
69-летняя женщина и 31-летний мужчина были госпитализированы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером в субботу, 18 апреля, в МЧС Татарстана сообщили об отравлении в доме №9А на улице Интернациональной в Казани. По предварительным данным, в одной из квартир 69-летняя женщина и 31-летний мужчина отравились угарным газом. Они были госпитализированы в 7-ую городскую больницу.
В причинах произошедшего теперь разбираются специалисты газовой службы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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