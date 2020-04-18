Из-за коронавируса за границей застрявшими остаются 205 жителей Чувашии

18 Апр 2020 2020-04-18T15:22:33+03:00

Вопрос об их возвращении на родину находится на личном контроле врио главы республики Олега Николаева

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Из-за отмены заграничных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса за границей застряли 205 жителей Чувашии, 18 из них – это несовершеннолетние. Большинству пришлось остаться в Таиланде, Индии, США и Индонезии. Таковы последние данные.

Вопрос о возвращении людей на родину находится на личном контроле врио главы Чувашии Олега Николаева. По его поручению для этого создан отдельный оперативный штаб.

Так, по договоренности Николаева с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 16 апреля в Казань из Таиланда в числе остальных россиян была эвакуирована семья из Чувашии. Она на двухнедельном карантине в казанском санатории «Ливадия».

ИСТОЧНИК KP.RU