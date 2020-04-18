Из-за коронавируса за границей застрявшими остаются 205 жителей Чувашии
Из-за отмены заграничных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса за границей застряли 205 жителей Чувашии, 18 из них – это несовершеннолетние. Большинству пришлось остаться в Таиланде, Индии, США и Индонезии. Таковы последние данные.
Вопрос о возвращении людей на родину находится на личном контроле врио главы Чувашии Олега Николаева. По его поручению для этого создан отдельный оперативный штаб.
Так, по договоренности Николаева с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 16 апреля в Казань из Таиланда в числе остальных россиян была эвакуирована семья из Чувашии. Она на двухнедельном карантине в казанском санатории «Ливадия».
ИСТОЧНИК KP.RU