Рустам Минниханов во время самоизоляции поручил усилить мониторинг цен на продукты и лекарства в Татарстане
Сегодня, 18 апреля, на республиканском совещании глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил о том, что во время режима самоизоляции в регионе наблюдается рост цен на некоторые товары. В том числе, речь идет и о крупе, муке, сливочном масле и сахаре.
- По результатам анализа УФАС Татарстана выявлено, что основной рост цен на продукты питания наблюдается на оптовых рынках, - сказал Мидхат Шагиахметов.
На что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил во всех районах республики усилить работу по отслеживанию необоснованного повышения цен на продукты и лекарства. Ответственным был назначен региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
- Мы должны быстро реагировать на подобные случаи, смотреть и оптовое звено, и розницу. Через розницу мы сразу увидим, как и откуда поступил товар, - отметил Рустам Минниханов.
ИСТОЧНИК KP.RU