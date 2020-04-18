Рустам Минниханов во время самоизоляции поручил усилить мониторинг цен на продукты и лекарства в Татарстане

18 Апр 2020 2020-04-18T14:14:59+03:00

За ценами будут следить в каждом районе Татарстана. Фото: Влад КОМЯКОВ

В республике некоторые продавцы подняли стоимость на крупу, муку, сливочное масло и сахар

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Сегодня, 18 апреля, на республиканском совещании глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил о том, что во время режима самоизоляции в регионе наблюдается рост цен на некоторые товары. В том числе, речь идет и о крупе, муке, сливочном масле и сахаре.

- По результатам анализа УФАС Татарстана выявлено, что основной рост цен на продукты питания наблюдается на оптовых рынках, - сказал Мидхат Шагиахметов.

На что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил во всех районах республики усилить работу по отслеживанию необоснованного повышения цен на продукты и лекарства. Ответственным был назначен региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

- Мы должны быстро реагировать на подобные случаи, смотреть и оптовое звено, и розницу. Через розницу мы сразу увидим, как и откуда поступил товар, - отметил Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU