В Татарстане жителя Армавира будут судить за попытку подрыва Infiniti из-за миллионного долга

18 Апр 2020 2020-04-18T14:05:32+03:00

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Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, изготовление взрывных устройств и покушение на умышленное уничтожение имущества – во всем этом обвиняется один человек – 62-летний житель Армавира.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 году между 55-летним жителем Ростовской области и обвиняемым, возник конфликт. Последний предъявил оппоненту претензии по поводу не возвращенного долга на сумму около миллиона рублей.

В октябре фигурант дела и потерпевший с двумя знакомыми приехали по делам в татарстанский Лениногорск.

Там, по версии следствия, житель Армавира и задумал убить обидчика. Для этого он купил осколочную гранату Ф-1 и ночью установил под днищем автомобиля Infiniti, на которой передвигались мужчины. Но что-то пошло не так и граната не взорвалась. Ее нашли сами потерпевшие и тут же сообщили об этом в полицию. Подозреваемого быстро нашли и арестовали.

- От дачи показаний обвиняемый отказался. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU