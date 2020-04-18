В Татарстане жителя Армавира будут судить за попытку подрыва Infiniti из-за миллионного долга
Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, изготовление взрывных устройств и покушение на умышленное уничтожение имущества – во всем этом обвиняется один человек – 62-летний житель Армавира.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 году между 55-летним жителем Ростовской области и обвиняемым, возник конфликт. Последний предъявил оппоненту претензии по поводу не возвращенного долга на сумму около миллиона рублей.
В октябре фигурант дела и потерпевший с двумя знакомыми приехали по делам в татарстанский Лениногорск.
Там, по версии следствия, житель Армавира и задумал убить обидчика. Для этого он купил осколочную гранату Ф-1 и ночью установил под днищем автомобиля Infiniti, на которой передвигались мужчины. Но что-то пошло не так и граната не взорвалась. Ее нашли сами потерпевшие и тут же сообщили об этом в полицию. Подозреваемого быстро нашли и арестовали.
- От дачи показаний обвиняемый отказался. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU