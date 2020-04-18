2020-04-18T12:50:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Рустам Минниханов о коронавирусе: «Пика заболевания мы еще не достигли»

По словам президента Татарстана, система здравоохранения республики полностью готова к борьбе covid-19
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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На республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в региональных медучреждениях в условиях угрозы распространения коронавируса развернуто достаточное количество инфекционных коек, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Понятно, что ситуация непростая. Приняты достаточно серьёзные меры. Могу сказать, что наша система здравоохранения полностью готова к новой угрозе, - сказал Рустам Минниханов. - Пика заболевания мы еще не достигли. Об этом сказал и президент России. От Москвы волна уходит в другие регионы. Поэтому, к сожалению, мы пока не можем ослабить наши ограничительные меры. Я официально обращаюсь к жителям Татарстана – это всё делается во благо вашего здоровья и здоровья ваших близких. Чем строже мы будем к себе – тем меньше будет у нас потерь.

Также президент республики отметил, что сейчас особенно большая нагрузка приходится на правоохранительную систему, также активно работают волонтёрские пункты, помогающие пожилым и одиноким гражданам, в том числе и с доставкой продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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