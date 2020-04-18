2020-04-18T11:33:50+03:00
Происшествия

В Чувашии легковушка слетела с дороги в кювет и перевернулась: погибла девушка

Ни она, ни водитель в момент ДТП
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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16 апреля около девяти часов вечера в Красноармейском районе Чувашии произошла смертельная авария.

На 31 километре автодороги Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» 32-летний водитель «Лады» четырнадцатой модели, по предварительным данным, не справился с управлением, и его машина вылетела с дороги в кювет, где она перевернулась.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 26-летняя пассажирка легковушки. Ее водитель также пострадал и был госпитализирован с места аварии. Отмечается, что он и погибшая в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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