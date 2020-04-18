2020-04-18T10:33:38+03:00
Происшествия

В Татарстане спустя два года выяснилось, что у спортшколы украли пони

Похищенное животное продали всего за 10 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В ГБУ «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» пропал пони. Только благодаря следователям и полицейским удалось возбудить по тому факту уголовное дело по статье «Мошенничество». При этом с моментом кражи животного пошло уже два года.

Так, по версии следствия, весной 2018 года злоумышленники продали пока неустановленному лицу принадлежащее школе пони всего за 10 тысяч рублей. Для этого преступники даже изготовили поддельные документы о списании животного с баланса образовательного учреждения. Последнему в итоге был нанесен ущерб в размере 60 тысячи рублей.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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