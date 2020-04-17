2020-04-17T22:12:23+03:00
Спорт

Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Марков завершил карьеру

Он выступал за казанскую команду два сезона
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».
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Бывший защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков завершил карьеру. Хоккеист выступал зататарстанский клуб два сезона: 2017/2018 и 2018/2019. Затем Чемпион мира 2008 года в составе сборной России представлял ярославский «Локомотив».

– Профессионал, победитель, Генерал − легендарный защитник Андрей Марков после 25 сезонов в хоккее завершил карьеру. Мы говорим Андрею спасибо за каждый матч, за опыт и за большой вклад в третий Кубок Гагарина для «Ак Барса»! – говорится в обращении казанского клуба в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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