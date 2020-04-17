2020-04-17T19:13:05+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах задержали мужчину, который предъявил полицейским липовую справку, которая разрешала ему передвигаться по городу

Теперь мужчине грозит до шести месяцев ареста
Алина ГАБДУЛИНА
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На задержанного уже возбуждено уголовное дело.На задержанного уже возбуждено уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Набережных Челнов предъявил полицейским справку, которая разрешала ему бесприпятственно передвигаться по городу и Тукаевскому району. Однако стражи правопорядка поняли, что документ фиктивный и задержали мужчину.

На задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье “Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков”. Максимальное наказание за это - арест на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Набережных Челнах задержали мужчину, который предъявил полицейским липовую справку, которая разрешала ему передвигаться по городу
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