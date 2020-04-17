В Набережных Челнах задержали мужчину, который предъявил полицейским липовую справку, которая разрешала ему передвигаться по городу
Теперь мужчине грозит до шести месяцев ареста
На задержанного уже возбуждено уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Житель Набережных Челнов предъявил полицейским справку, которая разрешала ему бесприпятственно передвигаться по городу и Тукаевскому району. Однако стражи правопорядка поняли, что документ фиктивный и задержали мужчину.
На задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье “Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков”. Максимальное наказание за это - арест на шесть месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU