В Набережных Челнах задержали мужчину, который предъявил полицейским липовую справку, которая разрешала ему передвигаться по городу

17 Апр 2020 2020-04-17T19:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Набережных Челнов предъявил полицейским справку, которая разрешала ему бесприпятственно передвигаться по городу и Тукаевскому району. Однако стражи правопорядка поняли, что документ фиктивный и задержали мужчину.

На задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье “Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков”. Максимальное наказание за это - арест на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU