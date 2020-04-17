За 3 месяца в Татарстане в полтора раза увеличились дистанционные мошенничества

17 Апр 2020 2020-04-17T18:22:16+03:00

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За последние 3 месяца этого года, в Татарстане в полтора раза (на 942 преступления) увеличились мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи и сети Интернет, то есть – дистанционные.

Всего за это время зарегистрировано 1486 мошенничеств с использованием средств сотовой связи и сети Интернет, а расследовано 137. Наибольший рост количества таких преступлений наблюдается в Казани – на 310 (с 443 до 753), Набережных Челнах на 69 (с 171 до 240), и Нижнекамском районе на 53 (с 39 до 92).

Также за эти 3 месяца зарегистрировано 1089 краж с банковких карт, расследовано 78 преступлений. Наибольший рост количества таких краж зарегистрирован в Казани на 289 (с 347 до 636) и Набережных Челнах на 48 (с 95 до 143), сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU