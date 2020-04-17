Режим самоизоляции в Казани: К Пасхальной службе православные верующие могут присоединиться дистанционно

17 Апр 2020 2020-04-17T15:36:03+03:00

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Православные казанцы смогут присоединиться к Пасхальной службе в Благовещенском соборе Казанского Кремля дистанционно. Для этого в день праздника будет организована прямая трансляция – на телеканале ТНВ и на сайтах «Татмедиа».

Напомним, что все казанские храмы будут закрыты для прихожан на Пасху. Запрет на посещение культовых сооружений действует в Татарстане с 14 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Он не распространяется на священнослужителей. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан обратился к верующим «принять к исполнению данное постановление».

В связи с отсутствием возможности лично посетить храмы в день Пасхи, православные казанцы могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочих пасхальных атрибутов самостоятельно. Как это можно сделать в домашних условиях, пояснили в Татарстанской митрополии.

Добавим также, что до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки жителям республики запрещено посещение кладбищ. Соответственно, традиционную в этот период уборку мест захоронений на кладбищах горожанам придется перенести на более позднее время.

ИСТОЧНИК KP.RU