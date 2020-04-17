В больнице Ульяновска пациенты с коронавирусом нуждаются в питьевой воде

17 Апр 2020 2020-04-17T16:40:14+03:00

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Персонал центральной городской больницы Ульяновска пожаловался на то, что в инфекционном отделении, где находятся зараженных коронавирусом, не хватает питьевой воды. Помочь медикам вызвался благотворительный фонд “Садака” и Вторая Соборная мечеть. Ими были закуплены 25 помп и бутыли с водой.

- Желаем врачам здоровья, терпения, стойкости в борьбе с COVID-19, - написал на своей соцстранице учредитель фонда Жемель Хайруллов.

Фото: facebook.com/floltd

Фото: facebook.com/floltd

ИСТОЧНИК KP.RU