В Волжске загорелось здание бывшего деревообрабатывающего комбината

17 Апр 2020 2020-04-17T17:33:49+03:00

Когда пожарные прибыли на место, цех на улице Молодежная уже был сильно задымлен

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Сегодня, 17 апреля, в 5.18 в МЧС Марий Эл поступило сообщение о пожаре в цехе бывшего деревообрабатывающего комбината в Волжске. Когда пожарные прибыли на место, здание на улице Молодежная уже было сильно задымлено.

- Пламя стремительно распространялось по строению. Возникла угроза распространения огня на постройки, расположенные неподалеку. Пожарные подали стволы и приступили к тушению. В 8.50 пожар был локализован на площади около 800 квадратных метров, - сообщают в чрезвычайном ведомстве.

После начались работы по проливке и окончательной ликвидации пожара. Пострадавших в результате ЧП нет. Причину произошедшего еще предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU