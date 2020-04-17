2020-04-17T17:33:49+03:00
Происшествия

В Волжске загорелось здание бывшего деревообрабатывающего комбината

Когда пожарные прибыли на место, цех на улице Молодежная уже был сильно задымлен
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС Марий Эл
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 апреля, в 5.18 в МЧС Марий Эл поступило сообщение о пожаре в цехе бывшего деревообрабатывающего комбината в Волжске. Когда пожарные прибыли на место, здание на улице Молодежная уже было сильно задымлено.

- Пламя стремительно распространялось по строению. Возникла угроза распространения огня на постройки, расположенные неподалеку. Пожарные подали стволы и приступили к тушению. В 8.50 пожар был локализован на площади около 800 квадратных метров, - сообщают в чрезвычайном ведомстве.

После начались работы по проливке и окончательной ликвидации пожара. Пострадавших в результате ЧП нет. Причину произошедшего еще предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Набережных Челнах задержали мужчину, который предъявил полицейским липовую справку, которая разрешала ему передвигаться по городу
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
С 20 апреля в Нижнекамском и Тукаевском районах закроют две дороги
За 3 месяца в Татарстане в полтора раза увеличились дистанционные мошенничества
В Чувашии построят девять новых детских садов за 1,6 миллиарда рублей
В Волжске загорелось здание бывшего деревообрабатывающего комбината
В больнице Ульяновска пациенты с коронавирусом нуждаются в питьевой воде
Среди зараженных коронавирусом в Казани - студент КФУ
Режим самоизоляции в Казани: К Пасхальной службе православные верующие могут присоединиться дистанционно
В городах Татарстана по-прежнему низкий индекс самоизоляции
В Чувашии сына подозревают в удушении 72-летней пенсионерки
Искали велосипеды, а нашли гранатомет: ульяновские полицейские обнаружили необычную находку у задержанных воров
"Мы давно мечтали": мэр Казани Ильсур Метшин предложил ввести в школах пятидневку
В Чувашии на борьбу с коронавирусом добавят еще более 8 миллионов рублей
В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса
"Мне очень скучно и тяжело": Волейболистка казанского "Динамо" рассказала, как проводит время на самоизоляции
Несмотря на режим самоизоляции, в Татарстане клещи покусали 132 человека
В Казани во время пожара пострадал мужчина
Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию
ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов
В Казани более 78% учащихся положительно оценивают организацию онлайн-обучения
Техника Ростсельмаш: объемы больше - цены ниже