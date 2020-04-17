В Волжске загорелось здание бывшего деревообрабатывающего комбината
Сегодня, 17 апреля, в 5.18 в МЧС Марий Эл поступило сообщение о пожаре в цехе бывшего деревообрабатывающего комбината в Волжске. Когда пожарные прибыли на место, здание на улице Молодежная уже было сильно задымлено.
- Пламя стремительно распространялось по строению. Возникла угроза распространения огня на постройки, расположенные неподалеку. Пожарные подали стволы и приступили к тушению. В 8.50 пожар был локализован на площади около 800 квадратных метров, - сообщают в чрезвычайном ведомстве.
После начались работы по проливке и окончательной ликвидации пожара. Пострадавших в результате ЧП нет. Причину произошедшего еще предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»