В Чувашии построят девять новых детских садов за 1,6 миллиарда рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T17:51:08+03:00

Деньги будут выделены как из регионального, так и из федерального бюджетов

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Стало известно, что до конца 2021 года в Чувашии появятся девять новых детских садов. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев. На строительство объектов из регионального и федерального бюджетов выделено 1,6 миллиарда рублей.

Так, в Аликово появится детсад на 240 мест за 217,6 миллионов рублей, в Козловке - детсад на 160 мест за 158,8 миллионов рублей, в Цивильске - детсад на 240 мест за 217,6 миллионов рублей. В Чебоксарах появятся сразу 6 новых детсадов: детсад в 14 микрорайоне на 110 мест (139,5 миллионов рублей), детсад в микрорайоне Радужный на 250 мест (259,4 миллионов рублей), детсад в микрорайоне Университетский-2 на 250 мест (217,3 миллионов рублей), детсад в микрорайоне Благовещенский на 240 мест (169,7 миллионов рублей), детсад в микрорайоне Альгешево на 160 мест (139,3 миллионов рублей), детсад в микрорайоне Солнечный-4 на 110 мест (93,5 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU