2020-04-17T19:58:18+03:00
Общество

На территории аэропорта “Казань” протестируют новую самоходную снегоуборочную машины

Техника уже доставлены в воздушную гавань, но ее тест-драйф проведут осенью и зимой
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"
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Международный аэропорт “Казань” стал единственной в России площадкой для тестирования новой самоходной снегоуборочной машины - швейцарской плужно-щёточной продувочной прицепной машины Jetbroom 10000 T.

Она предназначена для скоростного удаления снега, слякоти и других загрязнений с поверхностей аэродрома. В отличии от прошлой модели, эта имеет более мощный двигатель, дополнительную продувочную турбину, увеличенный снеговой отвал и щеточный узел.

- Аэропорт заслужил такое право, благодаря многолетнему опыту использования снегоуборочной аэродромной техники различных европейских производителей, - сообщает пресс-службе воздушной гавани.

Известно, что техника уже находится в аэропорту. Ее тест-драйф запланирован на осень-зиму текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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