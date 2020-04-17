На территории аэропорта “Казань” протестируют новую самоходную снегоуборочную машины
Международный аэропорт “Казань” стал единственной в России площадкой для тестирования новой самоходной снегоуборочной машины - швейцарской плужно-щёточной продувочной прицепной машины Jetbroom 10000 T.
Она предназначена для скоростного удаления снега, слякоти и других загрязнений с поверхностей аэродрома. В отличии от прошлой модели, эта имеет более мощный двигатель, дополнительную продувочную турбину, увеличенный снеговой отвал и щеточный узел.
- Аэропорт заслужил такое право, благодаря многолетнему опыту использования снегоуборочной аэродромной техники различных европейских производителей, - сообщает пресс-службе воздушной гавани.
Известно, что техника уже находится в аэропорту. Ее тест-драйф запланирован на осень-зиму текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU