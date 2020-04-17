2020-04-17T15:27:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В городах Татарстана по-прежнему низкий индекс самоизоляции

На 17 апреля в большинстве муниципалитетов он ниже 3 баллов
Наиля ГАЛИМОВА
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Наиболее неудовлетворительный показатель в Набережных Челнах (2,1), Чистополе (2,5) и Казани (2,5).Наиболее неудовлетворительный показатель в Набережных Челнах (2,1), Чистополе (2,5) и Казани (2,5).Фото: Алина НИЗАМОВА
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В городах Татарстана индекс самоизоляции продолжает оставаться низким. По данным сервиса Яндекса, на 17 апреля в большинстве муниципалитетов показатель по-прежнему ниже 3 баллов. Это означает, что на улице большое количество людей.

Наиболее неудовлетворительный показатель в Набережных Челнах (2,1), Чистополе (2,5) и Казани (2,5). Далее общий рейтинг городов республики по индексу самоизоляции на сегодняшний день выглядит так: Альметьевск – 2,6, Нижнекамск – 2,6, Елабуга – 2,7, Зеленодольск – 2,8, Бугульма – 2,8, Лениногорск – 3,1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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