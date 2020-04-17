2020-04-17T18:44:05+03:00
Общество

С 20 апреля в Нижнекамском и Тукаевском районах закроют две дороги

Ограничения будут действовать до 1 сентября текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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20 апреля в Татарстане закроют для движения транспорта две автомобильные дороги. Первая - в Нижнекамском районе - автодорога Заинск-Сухарево на участке с 23 по 28,6 километры. Вторая - в Тукаевском районе - автодорога “Набережных Челны - Нижнекамск” - Иштеряково на участке с 5,8 по 9,8 километры. Причины этого - реконструкция первой дороги и ремонт второй. Работы будут проводиться до 1 сентября текущего года.

Для объезда дороги в Нижнекамском районе предлагаются автомобильные трассы регионального значения «Заинск - Сухарево» - Болгар и «Чистополь - Нижнекамск» - Красная Кадка – Верхние Челны. Участок в Тукаевском районе же можно объехать по дороге «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» - Нижнекамск или Набережные Челны – Нижнекамск – Южная.

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД Татарстана. Просим водителей заранее планировать свой маршрут по данным автомобильным дорогам, - отмечают в Минтранспорте республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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