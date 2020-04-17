Искали велосипеды, а нашли гранатомет: ульяновские полицейские обнаружили необычную находку у задержанных воров

17 Апр 2020 2020-04-17T14:21:15+03:00

В краже имущества и незаконном хранении оружия и боеприпасов подозреваются двое мужчин 35-ти и 49-ти лет [фото]

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Полицейские Ульяновска провели обыск в доме у подозреваемых в совершении гаражных краж. Они искали похищенные велосипеды, инструменты и силовые агрегаты. Однако помимо этого правоохранители обнаружили автоматическое оружие, обрезы охотничьих ружей, гранатомет и несколько гранат.

В краже имущества и незаконном хранении оружия и боеприпасов обвиняются двое мужчин 35-ти и 49-ти лет.

Фото: пресс-служба УМВД Ульяновской области

- В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), и уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), - сообщает пресс-служба УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU