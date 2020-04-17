2020-04-17T14:21:15+03:00
Происшествия

Искали велосипеды, а нашли гранатомет: ульяновские полицейские обнаружили необычную находку у задержанных воров

В краже имущества и незаконном хранении оружия и боеприпасов подозреваются двое мужчин 35-ти и 49-ти лет [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД Ульяновской областиФото: пресс-служба УМВД Ульяновской области
Изменить размер текста:

Полицейские Ульяновска провели обыск в доме у подозреваемых в совершении гаражных краж. Они искали похищенные велосипеды, инструменты и силовые агрегаты. Однако помимо этого правоохранители обнаружили автоматическое оружие, обрезы охотничьих ружей, гранатомет и несколько гранат.

В краже имущества и незаконном хранении оружия и боеприпасов обвиняются двое мужчин 35-ти и 49-ти лет.

Фото: пресс-служба УМВД Ульяновской области

Фото: пресс-служба УМВД Ульяновской области

- В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), и уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), - сообщает пресс-служба УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Казани: К Пасхальной службе православные верующие могут присоединиться дистанционно
В городах Татарстана по-прежнему низкий индекс самоизоляции
В Чувашии сына подозревают в удушении 72-летней пенсионерки
Искали велосипеды, а нашли гранатомет: ульяновские полицейские обнаружили необычную находку у задержанных воров
"Мы давно мечтали": мэр Казани Ильсур Метшин предложил ввести в школах пятидневку
В Чувашии на борьбу с коронавирусом добавят еще более 8 миллионов рублей
В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса
"Мне очень скучно и тяжело": Волейболистка казанского "Динамо" рассказала, как проводит время на самоизоляции
Несмотря на режим самоизоляции, в Татарстане клещи покусали 132 человека
В Казани во время пожара пострадал мужчина
Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию
ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов
В Казани более 78% учащихся положительно оценивают организацию онлайн-обучения
Техника Ростсельмаш: объемы больше - цены ниже