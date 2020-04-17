В Чувашии сына подозревают в удушении 72-летней пенсионерки
В чебоксарской квартире, где проживали 72-летняя пенсионерка и ее 46-летний сын, 13 апреля было обнаружено тело хозяйки. Внешних признаков насильственной смерти не было, но спустя несколько дней эксперты сообщили следователям, что женщина погибла в результате удушения.
- По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Чувашии.
Сына погибшей допросили, и он объяснил следы рук на шее матери стремлением ей помочь. Якобы женщина во время обеда подавилась, а он пытался вытащить из ее горла застрявший кусок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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