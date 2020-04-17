В Марий Эл водитель сбежал, когда в легковушке пострадали два его друга
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 апреля в 23.00 на 3 километре автодороги «Сернур-Калеево» в Сернурском районе республики. По предварительным данным, мужчина за рулем отечественной легковушки ВАЗ-21102 превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там автомобиль опрокинулся.
Сразу после аварии водитель сбежал, бросив двух своих друзей - 19-ти и 20-летнего. Молодые люди получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.
Личность скрывшегося водителя устанавливается, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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