В Марий Эл водитель сбежал, когда в легковушке пострадали два его друга

17 Апр 2020 2020-04-17T20:49:21+03:00

Автомобиль на скорости вылетел в кювет и перевернулся

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 апреля в 23.00 на 3 километре автодороги «Сернур-Калеево» в Сернурском районе республики. По предварительным данным, мужчина за рулем отечественной легковушки ВАЗ-21102 превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там автомобиль опрокинулся.

Сразу после аварии водитель сбежал, бросив двух своих друзей - 19-ти и 20-летнего. Молодые люди получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

Личность скрывшегося водителя устанавливается, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU