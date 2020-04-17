17 Апр 2020 2020-04-17T12:57:44+03:00

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В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса. Пятеро из них жители Казани, еще двое - жители Пестречинского и Высокогорского районов. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии инфекцию в республике победили 28 человек. На данный момент в Татарстане зафиксировано 144 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU