В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса
Пятеро из них - жители Казани
На данный момент в Татарстане зафиксировано 144 случая заражения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса. Пятеро из них жители Казани, еще двое - жители Пестречинского и Высокогорского районов. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Отметим, что с начала пандемии инфекцию в республике победили 28 человек. На данный момент в Татарстане зафиксировано 144 случая заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU