2020-04-17T12:57:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса

Пятеро из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент в Татарстане зафиксировано 144 случая заражения.На данный момент в Татарстане зафиксировано 144 случая заражения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса. Пятеро из них жители Казани, еще двое - жители Пестречинского и Высокогорского районов. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии инфекцию в республике победили 28 человек. На данный момент в Татарстане зафиксировано 144 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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