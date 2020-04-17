В Казани на телебашне появился призыв оставаться дома
Вот уже несколько недель жители Татарстана не выходят из своих квартир без крайней необходимости из-за коронавируса. В регионе введен режим полной самоизоляции. Накануне на телебашне в Кировском районе Казани появилась надпись «Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!»
- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Радиотелевизионный передающий центр Татарстана присоединился к акции Российской телевизионной и радиовещательной сети. На телебашнях разных городов размещены напоминания о важности сохранения режима самоизоляции: «Оставайтесь дома», - сообщают в Минцифре республики.
В ведомстве также отмечают, что иллюминации состоят тысяч светодиодов и десятков прожекторов, которые управляются с помощью компьютерных программ.
Напомним, что ранее на котельной в Альметьевске появилась надпись "Нет места лучше дома".
ИСТОЧНИК KP.RU