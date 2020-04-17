В Казани на телебашне появился призыв оставаться дома

17 Апр 2020 2020-04-17T21:55:54+03:00

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Вот уже несколько недель жители Татарстана не выходят из своих квартир без крайней необходимости из-за коронавируса. В регионе введен режим полной самоизоляции. Накануне на телебашне в Кировском районе Казани появилась надпись «Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!»

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Радиотелевизионный передающий центр Татарстана присоединился к акции Российской телевизионной и радиовещательной сети. На телебашнях разных городов размещены напоминания о важности сохранения режима самоизоляции: «Оставайтесь дома», - сообщают в Минцифре республики.

В ведомстве также отмечают, что иллюминации состоят тысяч светодиодов и десятков прожекторов, которые управляются с помощью компьютерных программ.

Напомним, что ранее на котельной в Альметьевске появилась надпись "Нет места лучше дома".

ИСТОЧНИК KP.RU