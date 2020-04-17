2020-04-17T13:29:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии на борьбу с коронавирусом добавят еще более 8 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев
Лика ИСАЕВА
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Более 8 миллионов рублей выделено на борьбу с коронавирусомБолее 8 миллионов рублей выделено на борьбу с коронавирусомФото: Из материалов пресс-службы
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Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о добавлении еще более 8,361 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти деньги поступят из средств резервного фонда Чувашской Республики.

Дополнительную материальную поддержку планируют направить Государственному комитету республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В свою очередь комитет распределит их в бюджеты муниципальных районов и городских округов на борьбу с covid-19.

В феврале Олег Николаев уже выделил на профилактику китайского коронавируса местному Минздраву более 49,6 миллиона рублей. Эти деньги, согласно распоряжению Николаева, ведомство получило так же из резервного фонда Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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