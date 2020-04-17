В Чувашии на борьбу с коронавирусом добавят еще более 8 миллионов рублей
Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о добавлении еще более 8,361 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти деньги поступят из средств резервного фонда Чувашской Республики.
Дополнительную материальную поддержку планируют направить Государственному комитету республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В свою очередь комитет распределит их в бюджеты муниципальных районов и городских округов на борьбу с covid-19.
В феврале Олег Николаев уже выделил на профилактику китайского коронавируса местному Минздраву более 49,6 миллиона рублей. Эти деньги, согласно распоряжению Николаева, ведомство получило так же из резервного фонда Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU