2020-04-17T11:43:07+03:00
Общество

Несмотря на режим самоизоляции, в Татарстане клещи покусали 132 человека

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и других клещевых инфекций в республике пока не выявлено
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На данный момент в регионе против клещевого вирусного энцефалита привито почти 2,5 тысячи человек.На данный момент в регионе против клещевого вирусного энцефалита привито почти 2,5 тысячи человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Татарстане начался сезон активности клещей. Несмотря на введенный режим полной самоизоляции, с 30 марта они покусали 132 человека. Однако случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и других клещевых инфекций в республике пока не выявлено.

- Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (далее - КВЭ) являются 30 административных территорий республики: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, Набережные Челны, Казань, по иксодовому клещевому боррелиозу – вся территория республики, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Отметим, что на данный момент в Татарстане против клещевого вирусного энцефалита привито почти 2,5 тысячи человек.

- Не рекомендуется посещать места массового отдыха населения (парки, скверы, лесные зоны), кладбища. В случае проживания в частном секторе, на дачных участках или выполнении работ в природных условиях, необходимо соблюдать меры индивидуальной противоклещевой защиты: использование светлой, однотонной одежды, плотно прилегающей к телу, с капюшоном, длинными рукавами, которые у запястий укрепляют резинкой. Для защиты от клещей используют акарицидныерепелленты. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. Недопустимо садиться или ложиться на траву, заносить в помещения сорванные цветы, ветки. Рекомендуется периодически осматривать одежду, тело и волосы на наличие клещей, - отмечают специалисты.

Если человек все-таки заметил на себе клеща, он должен обратиться за медицинской помощью. Если рядом нет медучреждения, нужно извлечь насекомое самостоятельно, а место укуса продезенфицировать. Извлеченного клеща же нужно доставить на исследование на клещевые инфекции в «Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстана».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Казани: К Пасхальной службе православные верующие могут присоединиться дистанционно
В городах Татарстана по-прежнему низкий индекс самоизоляции
В Чувашии сына подозревают в удушении 72-летней пенсионерки
Искали велосипеды, а нашли гранатомет: ульяновские полицейские обнаружили необычную находку у задержанных воров
"Мы давно мечтали": мэр Казани Ильсур Метшин предложил ввести в школах пятидневку
В Чувашии на борьбу с коронавирусом добавят еще более 8 миллионов рублей
В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса
"Мне очень скучно и тяжело": Волейболистка казанского "Динамо" рассказала, как проводит время на самоизоляции
Несмотря на режим самоизоляции, в Татарстане клещи покусали 132 человека
В Казани во время пожара пострадал мужчина
Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию
ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов
В Казани более 78% учащихся положительно оценивают организацию онлайн-обучения
Техника Ростсельмаш: объемы больше - цены ниже