Несмотря на режим самоизоляции, в Татарстане клещи покусали 132 человека

17 Апр 2020 2020-04-17T11:43:07+03:00

На данный момент в регионе против клещевого вирусного энцефалита привито почти 2,5 тысячи человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и других клещевых инфекций в республике пока не выявлено

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В Татарстане начался сезон активности клещей. Несмотря на введенный режим полной самоизоляции, с 30 марта они покусали 132 человека. Однако случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и других клещевых инфекций в республике пока не выявлено.

- Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (далее - КВЭ) являются 30 административных территорий республики: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, Набережные Челны, Казань, по иксодовому клещевому боррелиозу – вся территория республики, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Отметим, что на данный момент в Татарстане против клещевого вирусного энцефалита привито почти 2,5 тысячи человек.

- Не рекомендуется посещать места массового отдыха населения (парки, скверы, лесные зоны), кладбища. В случае проживания в частном секторе, на дачных участках или выполнении работ в природных условиях, необходимо соблюдать меры индивидуальной противоклещевой защиты: использование светлой, однотонной одежды, плотно прилегающей к телу, с капюшоном, длинными рукавами, которые у запястий укрепляют резинкой. Для защиты от клещей используют акарицидныерепелленты. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. Недопустимо садиться или ложиться на траву, заносить в помещения сорванные цветы, ветки. Рекомендуется периодически осматривать одежду, тело и волосы на наличие клещей, - отмечают специалисты.

Если человек все-таки заметил на себе клеща, он должен обратиться за медицинской помощью. Если рядом нет медучреждения, нужно извлечь насекомое самостоятельно, а место укуса продезенфицировать. Извлеченного клеща же нужно доставить на исследование на клещевые инфекции в «Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстана».

ИСТОЧНИК KP.RU