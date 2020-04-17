В Казани во время пожара пострадал мужчина
Пожар в квартире в 10-этажном доме на улице Мусгата Латыпова в Вахитовском районе столицы Татарстана начался 17 апреля в 00.42. Едкий дым проник в подъезд и заполонил пространство. Приехавших пожарных встретили жители квартиры и сообщили, что они уже потушили огонь самостоятельно. Оказалось, что в квартире на седьмом этаже загорелся диван.
- Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Во время пожара отравление продуктами горения получил 39-летний сосед с восьмого этажа, от госпитализации он отказался.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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