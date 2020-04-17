2020-04-17T11:05:01+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара пострадал мужчина

С возгоранием жильцы справились самостоятельно
Лика ИСАЕВА
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Едкий дым проник в подъездЕдкий дым проник в подъездФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в квартире в 10-этажном доме на улице Мусгата Латыпова в Вахитовском районе столицы Татарстана начался 17 апреля в 00.42. Едкий дым проник в подъезд и заполонил пространство. Приехавших пожарных встретили жители квартиры и сообщили, что они уже потушили огонь самостоятельно. Оказалось, что в квартире на седьмом этаже загорелся диван.

- Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Во время пожара отравление продуктами горения получил 39-летний сосед с восьмого этажа, от госпитализации он отказался.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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