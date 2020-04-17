Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию

17 Апр 2020 2020-04-17T10:43:01+03:00

Подрядчик должен будет поставить оборудование в течение пяти месяцев со дня подписания контракта. Фото: Валерий РОМАНОВ

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В чувашскую государственную филармонию планируется закупить световое и звуковое оборудование. На это из бюджета республики будет выделено 59,2 миллиона рублей.

- Постановочное освещение должно состоять из акустических систем подвесных порталов трех типов, низкочастотных громкоговорителей, акустических систем ближнего поля, акустических систем подбалконного пространства, мониторов напольных, прострел сцены, усилителей, маршрутизаторов звуковых сигналов; световое оборудование – из системы управления, прожекторов и светильников, сопутствующих материалов, генераторов спецэффектов, - сообщают в госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 21 апреля. Подрядчик должен будет поставить оборудование в течение пяти месяцев со дня подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU