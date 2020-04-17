2020-04-17T10:43:01+03:00
Общество

Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию

Заказчиком выступает Минкульт региона
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Подрядчик должен будет поставить оборудование в течение пяти месяцев со дня подписания контракта.Подрядчик должен будет поставить оборудование в течение пяти месяцев со дня подписания контракта.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

В чувашскую государственную филармонию планируется закупить световое и звуковое оборудование. На это из бюджета республики будет выделено 59,2 миллиона рублей.

- Постановочное освещение должно состоять из акустических систем подвесных порталов трех типов, низкочастотных громкоговорителей, акустических систем ближнего поля, акустических систем подбалконного пространства, мониторов напольных, прострел сцены, усилителей, маршрутизаторов звуковых сигналов; световое оборудование – из системы управления, прожекторов и светильников, сопутствующих материалов, генераторов спецэффектов, - сообщают в госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 21 апреля. Подрядчик должен будет поставить оборудование в течение пяти месяцев со дня подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани во время пожара пострадал мужчина
Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию
ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов
В Казани более 78% учащихся положительно оценивают организацию онлайн-обучения
Техника Ростсельмаш: объемы больше - цены ниже
«Ак Барс» продлил контракт с Джастином Азеведо
В Йошкар-Оле в гостинице обнаружили тело мужчины
В Татарстане во время пожара сгорела дача и пострадал ее хозяин
Объявлена дата открытия XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино
В Чебоксарах огласили приговор пенсионеру, который ножом угрожал школьнику, игравшему в снежки
В Казани неизвестные в масках, представившись коммунальщиками, пытаются попасть в квартиры горожан
За последние два дня в Йошкар-Оле выявили 23 нарушения самоизоляции
Жители Чебоксар могут выбрать мелодии для светомузыкального фонтана
В Татарстане от сильного ветра дерево упало и убило 5-летнюю девочку
В Ульяновске пропал 14-летний Раман Большаков
В Татарстане прокуратура проверит зарплатные долги "Буинский сахар"
«Переодетому» главе Минэкономразвития РФ в банке отказали в беспроцентном кредите
Джордан Теодор из УНИКСа стал чемпионом кибертурнира Pro Cup Лиги ВТБ
В Татарстане в реке нашли тело подводного охотника
Режим полной самоизоляции в Башкирии продлен до конца мая
Рустаму Минниханову презентовали проекты строительства на территории исторического поселения Казани
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
В Казани начали ремонтировать дорогу на улице Рихарда Зорге
За сутки в Набережных Челнах задержаны 39 нарушителей режима самоизоляции
В Чувашии на трассе загорелся грузовик IVECO