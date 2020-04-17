Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию
В чувашскую государственную филармонию планируется закупить световое и звуковое оборудование. На это из бюджета республики будет выделено 59,2 миллиона рублей.
- Постановочное освещение должно состоять из акустических систем подвесных порталов трех типов, низкочастотных громкоговорителей, акустических систем ближнего поля, акустических систем подбалконного пространства, мониторов напольных, прострел сцены, усилителей, маршрутизаторов звуковых сигналов; световое оборудование – из системы управления, прожекторов и светильников, сопутствующих материалов, генераторов спецэффектов, - сообщают в госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 21 апреля. Подрядчик должен будет поставить оборудование в течение пяти месяцев со дня подписания контракта.
ИСТОЧНИК KP.RU