ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов

17 Апр 2020 2020-04-17T10:15:53+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ фиксирует первые случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и области в период пандемии коронавируса. Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно – людям пожилого возраста, с предложением «помочь» оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования.

Первые случаи подобного телефонного мошенничества были отмечены в начале текущей недели. Звонки поступили нескольким клиентам ВТБ, о чем они незамедлительно сообщили в наш контакт-центр. Благодаря совместным усилиям клиентов и банка случаи утечки конфиденциальных данных третьим лицам были предотвращены. ВТБ предпримет все необходимые действия по передаче этой информации в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

Мы благодарим клиентов, проявивших бдительность и гражданскую ответственность в борьбе с недобросовестными гражданами, которые гонятся за обманом и наживой в столь непростой период.

Отдельно подчеркнем, что ни один из российских банков не имеет отношения к оформлению QR-кодов или каких-либо специальных пропусков для передвижения по Москве и другим городам России в период пандемии COVID-19. Подобные мероприятия проводятся исключительно органами власти российских регионов. Все попытки навязать нашим клиентам такую услугу со стороны третьих лиц являются мошенничеством и будут преследоваться в соответствии с законодательством РФ.