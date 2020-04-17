2020-04-17T09:10:22+03:00
Общество

Техника Ростсельмаш: объемы больше - цены ниже

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Компания Ростсельмаш расширяет портфель финансовых программ и объявляет о старте новой акции для клиентов Росагролизинга. Только до 30 июня 2020 года включительно у российских аграриев есть возможность приобрести набор современной техники с экономией в 1 миллион рублей и более.

Акция распространяется на все модификации тракторов RSM из 2000-й и 3000-й серий и зерноуборочные комбайны TORUM и действует при условии пакетной покупки трактора и комбайна. В зависимости от выбранной модели экономия клиентов Росагролизинга составит от 500 до 700 тысяч рублей на каждой машине или от 1 миллиона рублей при одновременной покупке трактора и комбайна. Количество единиц техники в пакетной покупке, как и экономия сельхозтоваропроизводителей, не ограничено.

- Высокие спрос и объемы продаж позволяют компании формировать выгодные для клиентов ценовые предложения. Поэтому в отличие от многих производителей Ростсельмаш включает в акционные программы наиболее востребованные у потребителей модели самоходной техники, - говорит директор департамента маркетинга Максим Нахабо.

На Ростсельмаше уверены: новое сезонное предложение позволит клиентам компании укрепить машинотракторные парки и провести сезонные работы с высокой производительностью.

Подробности условий акции уточняйте у официального дилера компании Ростсельмаш в Республике Татарстан - ООО «Таросмашинери». Телефон отдела продаж: 8 800 200 88 89.

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