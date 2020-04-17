2020-04-17T08:02:02+03:00
Спорт

«Ак Барс» продлил контракт с Джастином Азеведо

За казанский клуб иностранец выступает уже шесть лет
Наиля ГАЛИМОВА
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Джастин Азеведо.Джастин Азеведо.Фото: Алина НИЗАМОВА
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«Ак Барс» объявил о продлении контракта с нападающим Джастином Азеведо. Как сообщает официальный сайт казанского клуба, срок нового соглашения с 32-летним игроком составит один год.

В составе «барсов» Джастин один из самых опытных игроков. Уже на протяжении шести лет канадец выступает за клуб из столицы Татарстана, в минувшем сезоне он был ассистентом капитана и сам неоднократно выходил на матчи с капитанской нашивкой.

Вместе с «Ак Барсом» Азеведо стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2017/18 и был признан самым ценным игроком розыгрыша плей-офф того сезона.

Напомним, что КХЛ в этом году досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса. В нем канадец успел провести 61 игру. В этих матчах он набрал 38 очков, забив 14 голов и отдав 24 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром казанцев в прошлом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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