2020-04-16T19:46:29+03:00
Коронавирус Covid-19

За последние два дня в Йошкар-Оле выявили 23 нарушения самоизоляции

Штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей
Наиля ГАЛИМОВА
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Подобные рейды проводятся ежедневно.Подобные рейды проводятся ежедневно.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В ходе рейдов по Йошкар-Оле за последние два дня сотрудники полиции составили 23 протокола о нарушении режима самоизоляции. Тем, кто вышел на улицу без повода, придется заплатить административный штраф, который может составить от 1 до 30 тысяч рублей. Степень наказания определит суд.

Подобные рейды под контролем прокуратуры Йошкар-Олы проводятся ежедневно, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Марий Эл.

По по состоянию на 16 апреля в республике зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусом. 11 инфицированных в регионе вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась. Еще 19 больных COVID-19 готовятся к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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