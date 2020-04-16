В Йошкар-Оле в гостинице обнаружили тело мужчины
В номере одной из йошкаролинских гостиниц днем 16 апреля было обнаружено тело 35-летнего постояльца. Мужчина, как успели установить следователи, приехал из татарстанского Зеленодольска.
Там погибший жил и работал. Во время своего визита в Йошкар-Оле он постоянно находился в гостиничном номере, иногда выходил в магазин за продуктами. Беспокоиться о госте сотрудники отеля стали после того, как мужчина не внес своевременную оплату за номер. Когда они зашли в номер, то обнаружила тело постояльца. По данному факту проводится доследственная проверка.
- В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. Одна из версий – самоубийство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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