В Йошкар-Оле в гостинице обнаружили тело мужчины

16 Апр 2020 2020-04-16T21:04:36+03:00

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В номере одной из йошкаролинских гостиниц днем 16 апреля было обнаружено тело 35-летнего постояльца. Мужчина, как успели установить следователи, приехал из татарстанского Зеленодольска.

Там погибший жил и работал. Во время своего визита в Йошкар-Оле он постоянно находился в гостиничном номере, иногда выходил в магазин за продуктами. Беспокоиться о госте сотрудники отеля стали после того, как мужчина не внес своевременную оплату за номер. Когда они зашли в номер, то обнаружила тело постояльца. По данному факту проводится доследственная проверка.

- В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. Одна из версий – самоубийство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU