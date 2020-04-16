2020-04-16T19:13:18+03:00
Происшествия

В Татарстане от сильного ветра дерево упало и убило 5-летнюю девочку

По данному факту проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
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Эта была береза высотой в 22 метра.Эта была береза высотой в 22 метра.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Вечером 15 апреля в одном из садоводческих товариществ Лаишевского района Татарстана погибла 5-летняя девочка. По данному факту проводится доследствнная проверка.

На данный момент следователям удалось выяснить, что из-за сильного ветра на землю рухнула 22-метровая береза, которая росла на одном из участков. В этот момент рядом гуляла девочка. Ребенок оказался под упавшим деревом. От полученных травм девочка скончалась.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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