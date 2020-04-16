«Переодетому» главе Минэкономразвития РФ в банке отказали в беспроцентном кредите

16 Апр 2020 2020-04-16T17:56:27+03:00

По словам министра,у банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В четверг утром глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников решил сам проверить, как на самом деле в стране банки выполняют поручение Владимира Путина о выдаче льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Но «переодетому» в предпринимателя министру отказали в нескольких крупных банках. Максим Решетников так и не смог получить тот самый беспроцентный кредит.

Напомним, речь идет о льготных кредитах, которые предназначены бизнесменам для выплаты сотрудникам зарплат на нерабочее время из-за пандемии коронавируса.

Но несмотря на то, что президент России Владимир Путин объявил о гарантиях Внешэкономбанка на эти кредиты в объеме 75%, банки все равно отказываются выдавать бизнесменам льготные кредиты из-за нежелания терять прибыль.

- Вчера число выданных кредитов удвоилось, но этого недостаточно. Мы активно зазывали банки в эту программу, но для банков это убыточно, так как административные расходы им приходится брать на себя, - рассказал на заседании правительства в четверг Максим Решетников.

- Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг! – цитирует kp.ru премьер-министра России Михаила Мишустина.

- Я сам вместе с предпринимателями обзванивал горячие линии три линии банков - кредиты получить нельзя. То говорят, что правительство что-то там не приняло, то «звоните позже, в мае кредит выдадим». Разговор с руководством этих банков проведен, коллеги изменили свою позицию. У банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах, - рассказал Решетников и пообещал, что будет налажен жесткий контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU