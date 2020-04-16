2020-04-16T18:07:37+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура проверит зарплатные долги "Буинский сахар"

Анонимное сообщение о нарушении трудовых прав сотрудников появилась в соцсетях
Лика ИСАЕВА
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Сообщается, что сумма долга очень внушительная.Сообщается, что сумма долга очень внушительная.
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Сообщение о том, что с февраля сотрудников предприятия "Буинский сахар" держат буквально на голодном пайке, появилось в соцсетях 15 апреля. Свое имя автор сообщение скрывает, но утверждает, что сумма долга очень внушительная, и просит компетентные органы помочь сотрудникам завода получить причитающиеся им деньги.

На данное сообщение обратили внимания сотрудники прокуратуры.

- При подтверждении информации будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление трудовых прав сотрудников предприятия, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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