В Татарстане прокуратура проверит зарплатные долги "Буинский сахар"

16 Апр 2020 2020-04-16T18:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что с февраля сотрудников предприятия "Буинский сахар" держат буквально на голодном пайке, появилось в соцсетях 15 апреля. Свое имя автор сообщение скрывает, но утверждает, что сумма долга очень внушительная, и просит компетентные органы помочь сотрудникам завода получить причитающиеся им деньги.

На данное сообщение обратили внимания сотрудники прокуратуры.

- При подтверждении информации будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление трудовых прав сотрудников предприятия, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU