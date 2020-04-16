Режим полной самоизоляции в Башкирии продлен до конца мая

16 Апр 2020 2020-04-16T16:55:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о продлении режима полной самоизоляции из-за коронавируса минимум до конца мая. В связи с этим он посоветовал чиновникам настраиваться на долгий срок напряженной работы.

- Мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит сейчас. Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-май – это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий, – цитирует Хабирова kp.ru.

Отметим, что в Башкирии режим полной самоизоляции был введен еще 31 марта. С его продлением получается, что жители республики просидят дома минимум два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU