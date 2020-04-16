2020-04-16T17:17:23+03:00
Происшествия

В Татарстане в реке нашли тело подводного охотника

Его на берег доставили спасатели
Лика ИСАЕВА
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Тело нашли в 500 метрах он берега на глубине трех метров.Тело нашли в 500 метрах он берега на глубине трех метров.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Трагедия произошла вчера, 15 апреля, в Мензелинском районе республики. На берег реки Ик прибыли два приятеля. Они планировали заняться подводной охотой.

Как рассказал сотрудникам МЧС и полиции один из охотников, они отплыли на 400 метров от берега, взяли ружья и фонарики, и разделились. Спустя некоторое время мужчина заблудился, он выплыл на поверхность и начал искать приятеля. Но безуспешно. Отыскать же лодку ему помогли другие рыбаки. Когда мужчина начал осматриваться, то неподалеку от лодки он увидел фонарик и подводное ружье друга.

Тело 41-летнего пропавшего подводного охотника обнаружили в 500 метрах он берега на глубине трех метров сотрудники ЗПСО-6 МЧС Татарстана. Причины его гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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