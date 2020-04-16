В Казани неизвестные в масках, представившись коммунальщиками, пытаются попасть в квартиры горожан
Сегодня, 16 апреля, в квартиры жителей многоэтажек 56-го квартала позвонили незнакомцы. Двое молодых людей в медицинских масках представились сотрудниками управляющей компании и заявили, что они пришли с проверкой вентиляционных каналов.
Жильцы проявили бдительность и категорически отказались пускать неизвестных, сообщив о их визите в управляющую компанию района. И сразу получили ответ:
"Благодарим Вас за обращение. Проверки вентиляции в квартирах приостановлены. Вероятнее всего, это мошенники. Не открывайте им двери, по возможности, вызывайте полицию".
- Они к нам пришли, скорее всего, после того, как неподалеку, в доме №21 на улице Короленко произошла утечка газа, - считает жительница дома по проспекту Ибрагимова Людмила. - Но никакого объявления от УК не было, вот мы и не стали пускать.
ИСТОЧНИК KP.RU