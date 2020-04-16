2020-04-16T20:00:01+03:00
Общество

В Казани неизвестные в масках, представившись коммунальщиками, пытаются попасть в квартиры горожан

Управляющая компания рекомендует не открывать им двери и вызывать полицию
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сегодня, 16 апреля, в квартиры жителей многоэтажек 56-го квартала позвонили незнакомцы. Двое молодых людей в медицинских масках представились сотрудниками управляющей компании и заявили, что они пришли с проверкой вентиляционных каналов.

Жильцы проявили бдительность и категорически отказались пускать неизвестных, сообщив о их визите в управляющую компанию района. И сразу получили ответ:

"Благодарим Вас за обращение. Проверки вентиляции в квартирах приостановлены. Вероятнее всего, это мошенники. Не открывайте им двери, по возможности, вызывайте полицию".

- Они к нам пришли, скорее всего, после того, как неподалеку, в доме №21 на улице Короленко произошла утечка газа, - считает жительница дома по проспекту Ибрагимова Людмила. - Но никакого объявления от УК не было, вот мы и не стали пускать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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