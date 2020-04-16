2020-04-16T15:52:23+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Набережных Челнах задержаны 39 нарушителей режима самоизоляции

На них были составлены протоколы за “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”
Алина ГАБДУЛИНА
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Сумма штрафа за подобное нарушение достигает 30 тысяч рублей.Сумма штрафа за подобное нарушение достигает 30 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду, 15 апреля, в Набережных Челнах были выявлены 39 нарушителей режима полной самоизоляции. Рейд проходил на территории, которую обслуживает отдел полиции №2 “Комсомольский”, сообщают “Челнинские известия”.

На всех нарушителей были составлены протоколы за “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Сумма штрафа за такое достигает 30 тысяч рублей.

Напомним, 14 апреля в городе были задержаны 76 нарушителей режима самоизоляции.

Отметим, что пока в Татарстане действует режим полной самоизоляции из-за коронавируса, выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости или со специальным цифровым пропуском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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