2020-04-16T20:25:26+03:00
Общество

Объявлена дата открытия XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино

Мероприятие пройдет в столице Татарстана в сентябре
Лика ИСАЕВА
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Организаторы надеются, что к этому времени пандемия коронавируса пойдет на спад.Организаторы надеются, что к этому времени пандемия коронавируса пойдет на спад.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино надеются, что к сентябрю все ограничения на проведение мероприятий из-за коронавируса будут сняты. Ведь этот фестиваль должен стартовать в столице Татарстана уже 4 сентября, а на 9 сентября запланировано торжественное его закрытие.

Решение было принято Минкультуры республики и оргкомитетом фестиваля. Мероприятие, как запланированы организаторы, пройдет в традиционном формате, но не исключается, что часть его, возможно, будет переведена в онлайн-формат. Работы по созданию соответствующих технологии в данный момент продолжаются.

Напомним, что прием заявок на фестиваль продолжается до 1 июня.

- Несмотря на пандемию, отмечаются довольно высокие темпы поступления заявок: по состоянию на 15 апреля отборочной комиссией принято к рассмотрению уже 398 фильма из 41 страны мира - от Швеции до Австралии, от США до Малайзии, - сообщили в Минкульте Татарстана. - К борьбе за призы фестиваля в 2020 году будут допущены 12 полнометражных игровых, 10 полнометражных документальных, 20 короткометражных игровых фильмов и 10 фильмов «Национальной программы». К участию в конкурсе не допускаются ленты, созданные ранее 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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