В Чувашии на трассе загорелся грузовик IVECO
Утром в среду, 15 апреля, на трассе А-151 загорелся грузовик IVECO, которые направлялся из Канаша в Чебоксары. Находившийся за рулем 38-летний водитель сам вызвал на место происшествия пожарных.
- Был направлен дежурный караул 40 пожарно-спасательной части города Цивильск. На тушение спасателям потребовалось не более пяти минут, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
Несмотря на то, что спасателям удалось отстоять у огня автомобиль, пламя все же повредило тент кузова и находившийся под ним груз. Никто из людей не пострадал.
Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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